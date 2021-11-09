Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın bir de kardeşini görün

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif.

34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eski eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı.

Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.