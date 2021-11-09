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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın bir de kardeşini görün

09.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı karakterle büyük çıkış yakalayan Merve Dizdar, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Ünlü oyuncunun kız kardeşiyle olan benzerliği ise dikkat çekti.

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif.

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34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eski eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı.

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Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.

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İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar
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