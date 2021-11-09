Masumlar Apartmanı'nın kadersiz Neriman'ı Gizem Katmer, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Güzel oyuncunun pozlarına, yorum ve beğeni yağıyor.
HAYATINA DAİR KARELER PAYLAŞIYOR
1995 yılında İstanbul'da doğan Gizem Katmer, aslen Rizeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk eğitimi alan Katmer, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.
Daha önce birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Masumlar Apartmanı dizisiyle tanındı.
Dizide, Derenoğlu Ailesi'nin en küçük üyesi Neriman'a hayat veren Katmer, başarılı oyunculuğuyla övgü dolu yorumlar alıyor.
Gizem Katmer, daha önce verdiği bir röportajda, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ile tanışmayı hayal ettikten birkaç gün sonra diziye dahil olduğunu anlatmıştı.
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