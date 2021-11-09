Masumlar Apartmanı'nın kadersiz Neriman'ı Gizem Katmer, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi nde canlandırdığı Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Güzel oyuncunun pozlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

1995 yılında İstanbul'da doğan Gizem Katmer, aslen Rizeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk eğitimi alan Katmer, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Daha önce birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Masumlar Apartmanı dizisiyle tanındı.

Gizem Katmer, daha önce verdiği bir röportajda, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ile tanışmayı hayal ettikten birkaç gün sonra diziye dahil olduğunu anlatmıştı.