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"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

18.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Deniz, spor ve tarımsal turizmin bir arada olduğu "Mavi gözlü şehir" olarak nitelenen Tekirdağ, bayram tatili boyunca çok sayıda misafir ağırladı.

Kentteki plajlar bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşarken, lavanta ve ayçiçeği tarlaları da fotoğraf tutkunu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor severler de Uçmakdere'de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Pek çok turizm ögesiyle öne çıkan kente ilgi, turizmcileri ve esnafı memnun etti.

- "İlimiz turizm açısından çok avantajlı"

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine, bayram tatilindeki yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Çebi, bayram tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiğini belirterek "Tatilde çok sayıda ziyaretçi kentte plajlarda, doğa ile iç içe olan kamp alanlarında vakit geçirdi. Uçmakdere'de çok sayıda kişi yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluştu." dedi.

Bayram tatiliyle kentte yaşanan hareketliliğin esnafı ve turizmcileri mutlu ettiğini söyledi.

Yakın illerin yanı sıra yakın ülkelerden de ziyaretçilerin Tekirdağ'ın tercih ettiğini dile getiren Çebi, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan çok sayıda tatilci vardı. Yakın olması sebebiyle ilimizi tercih etti insanlar. Onların yanı sıra Bulgaristan'dan turistler vardı. Düzenlenen turlarla da ziyaretçiler denizin yanı sıra tarihi mekanlar, lavanta tarlaları, bağ rotalarında güzel vakit geçirdi. İlimiz turizm açısından çok avantajlı.

Ziyaretçiler deniz, doğa, tarih turizminin hepsinin kentte bulabiliyor. Eylül sonuna kadar tatil sezonu devam edecek. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle de bölgemize her zaman talep var. İnsanlar buradan ne kadar güzel hizmet alırsa buradan o kadar mutlu ayrılıyor. Tekirdağ'a ilgi her geçen gün artıyor."

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

"Mavi gözlü şehir" Kurban Bayramı tatilinde pek çok turistin tercih ettiği yer oldu

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Tekirdağ bayram

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:46
Yatsı
22:30
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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