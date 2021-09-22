Mayasız pişi nasıl yapılır? Mayasız pişi malzemeleri nelerdir?

Kahvaltıların ve çay molalarının olmazsa olmazı mayasız pişi, yalnızca kabartma tozuyla hazırlanması ve maya içermemesi nedeniyle, ''Benim vaktim kıymetli'' diyenlerin bir numaralı tercihi. İşte 10 dakikada hazırlanan leziz pişi tarifi:
Yapımı için malzemeler
3 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
ADIM ADIM MAYASIZ PİŞİ YAPIMI:
İlk olarak yumurta, yoğurt ve suyu çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Ardından kabartma tozu, tuz ve unu da yavaş bir şekilde ilave edin.
Elde ettiğiniz yumuşak hamuru, iki bezeye ayırın. Bezeleri merdaneyle orta kalınlıkta olacak şekilde açın.
Çay bardağının ağzıyla hamurdan yuvarlak şekiller elde edin.
Tavayı yağlayın. Seçtiğiniz tavanın yapışmaz tava olmasına dikkat edin.
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