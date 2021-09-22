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Mayasız pişi nasıl yapılır? Mayasız pişi malzemeleri nelerdir?

22.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin favori yemeği olan pişi, mayalı ve mayasız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Pratikliğiyle sıkça tercih edilen mayasız pişi, müthiş lezzetiyle mideye bayram yaşatıyor. İşte 10 dakikada hazırlanan mayasız pişi tarifi:

Kahvaltıların ve çay molalarının olmazsa olmazı mayasız pişi, yalnızca kabartma tozuyla hazırlanması ve maya içermemesi nedeniyle, ''Benim vaktim kıymetli'' diyenlerin bir numaralı tercihi. İşte 10 dakikada hazırlanan leziz pişi tarifi:

Yapımı için malzemeler

3 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un

ADIM ADIM MAYASIZ PİŞİ YAPIMI:

İlk olarak yumurta, yoğurt ve suyu çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Ardından kabartma tozu, tuz ve unu da yavaş bir şekilde ilave edin.
Elde ettiğiniz yumuşak hamuru, iki bezeye ayırın. Bezeleri merdaneyle orta kalınlıkta olacak şekilde açın.
Çay bardağının ağzıyla hamurdan yuvarlak şekiller elde edin.
Tavayı yağlayın. Seçtiğiniz tavanın yapışmaz tava olmasına dikkat edin.
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Pişi Tarifi
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