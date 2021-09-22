Mayasız pişi nasıl yapılır? Mayasız pişi malzemeleri nelerdir?

Kahvaltıların ve çay molalarının olmazsa olmazı mayasız pişi, yalnızca kabartma tozuyla hazırlanması ve maya içermemesi nedeniyle, ''Benim vaktim kıymetli'' diyenlerin bir numaralı tercihi. İşte 10 dakikada hazırlanan leziz pişi tarifi:

Yapımı için malzemeler

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un