MEB'den liseler için 3+1 modeli! 4+4+4 değişiyor, şıklı eğitim sistemi geliyor: 'Normal Lise' ve 'İleri Lise' diploması gündemde!

MEB 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitimde, liseler için revizyon gündeme geldi. Yeni sistemde lise diplomaları, "normal lise" ve "ileri lise" diye ikiye ayrılacak. "Normal lise" diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 yıl eğitim alacak. Bu öğrencilere "İleri Lise" diploması verilecek. Detaylar şöyle;
Eğitim sistemindeki değişiklik sinyalini Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi. MEB ve ÖSYM iş birliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu’nda konuşan Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son 4 yılının yeniden ele alınmsı gerektiğini belirtti.
Yelkenci, “Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı... Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Millî Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık çevrelerinde bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği konuşuluyor.
Edinilen bilgilere göre masadaki seçeneklerden biri şıklı eğitim modeli.
Diplomalar ‘Normal Lise’ ve ‘İleri Lise’ diye ikiye ayrılacak. “Normal lise” diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek.