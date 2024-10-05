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  4. MEB'den liseler için 3+1 modeli! 4+4+4 değişiyor, şıklı eğitim sistemi geliyor: 'Normal Lise' ve 'İleri Lise' diploması gündemde!

MEB'den liseler için 3+1 modeli! 4+4+4 değişiyor, şıklı eğitim sistemi geliyor: 'Normal Lise' ve 'İleri Lise' diploması gündemde!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.10.2024 09:11
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MEB'den eğitim sistemiyle ilgili değişiklik sinyali geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4+4+4 sisteminde revizyona gitmeye hazırlandığı iddia edilirken; yeni sistemde lise diplomaları, "normal lise" ve "ileri lise" diye ikiye ayrılacak. Liseler için 3+1 sisteminin hayata geçirilmesi planlanırken; iş hayatına başlamak isteyen 3 yılda mezun olacak, üniversiteye gitmek isteyense 4 yılda mezun olacak.

MEB 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitimde, liseler için revizyon gündeme geldi. Yeni sistemde lise diplomaları, "normal lise" ve "ileri lise" diye ikiye ayrılacak. "Normal lise" diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 yıl eğitim alacak. Bu öğrencilere "İleri Lise" diploması verilecek. Detaylar şöyle;

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4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Eğitim sistemindeki değişiklik sinyalini Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi. MEB ve ÖSYM iş birliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu’nda konuşan Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son 4 yılının yeniden ele alınmsı gerektiğini belirtti.

Yelkenci, “Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı... Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Millî Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

LİSELER 3 YILA MI İNECEK?

LİSELER 3 YILA MI İNECEK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık çevrelerinde bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği konuşuluyor.

ŞIKLI EĞİTİM MODELİ MASADA

ŞIKLI EĞİTİM MODELİ MASADA

Edinilen bilgilere göre masadaki seçeneklerden biri şıklı eğitim modeli.

DİPLOLAMALAR İKİYE AYRILACAK: İLERİ LİSE VE NORMAL LİSE

DİPLOLAMALAR İKİYE AYRILACAK: İLERİ LİSE VE NORMAL LİSE

Diplomalar ‘Normal Lise’ ve ‘İleri Lise’ diye ikiye ayrılacak. “Normal lise” diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek.

Anahtar Kelimeler:
lise meb
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