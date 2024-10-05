MEB'den liseler için 3+1 modeli! 4+4+4 değişiyor, şıklı eğitim sistemi geliyor: 'Normal Lise' ve 'İleri Lise' diploması gündemde!

Yelkenci, “Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı... Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Millî Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.