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  4. MEB’den son dakika karne kararı! Öğrenci karnelerinde değişikliğe gidildi! İşte detaylar…

MEB’den son dakika karne kararı! Öğrenci karnelerinde değişikliğe gidildi! İşte detaylar…

21.03.2024 13:54
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MEB öğrenci karneleri için önemli bir adım attı. Karneler için değişiklik kararı alındı. Karnelerde artık sadece ders notları olmayacak. MEB ortaokul öğrencilerinin ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılımlarını, karnelerinde ‘bilimsel’, ‘kültürel’, ‘sanatsal’, ‘sportif’ etkinlikler ve ‘toplum hizmeti’ olarak 5 ana başlıkta değerlendirmeye alacak. Sosyal etkinlikler, karnelerde ‘katılım’, ‘ürün ortaya koyma’, ‘performans gösterme’ ve ‘derece alma’ olmak üzere 4 ana düzeyde işlenecek.

MEB’den karnelerle ilgili önemli bir adım geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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MEB'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DEĞİŞİKLİK' KARARI

Bakanlık, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde, büyük bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere, sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştirdiği yere göre de "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek.

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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