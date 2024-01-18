MEB'den yarıyıl tatili öncesi sürpriz karar! Karne hediyesi gibi... 'Ev ödevlerinde' yeni dönem!

MEB'den ev ödevleriyle ilgili dikkat çeken karar. Yarın karne dağıtımının ardından başlayacak yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirecek bir karara imza attı. Bakanlık tarafından yapılana açıklamada test çözme ve özet çıkarma gibi sadece belli bir konu üzerine odaklanan ev ödevlerinin artık verilmeyeceği belirtildi. Alınan karar karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenciye, adeta karne hediyesi oldu.
MEB; yarıyıl tatili öncesi ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini desteklemek amacıyla etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.
Öte yandan Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.
Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların doğrudan bir üst sınıfa geçmesi kararı alındı.
Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.
Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı ve tüm sınavların ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.