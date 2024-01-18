MEB'den yarıyıl tatili öncesi sürpriz karar! Karne hediyesi gibi... 'Ev ödevlerinde' yeni dönem!

Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı ve tüm sınavların ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.