YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

14.09.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Yarın elimizden geleni yapıp, kazanmak için sahaya çıkacağız"

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak İtalya ekibi Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir'le zorlu bir maç oynayacaklarını ve son maçlardaki galibiyet özlemine bu maçla son vermek istediklerini söyledi.

Vincenzo Italiano, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına, takımın savunma oyuncularından Lorenzo Venuti ile birlikte katıldı.

Medipol Başakşehirle deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Italiano, "Geçmişteki sonuçlar belli, son maçlarımızda çok atak yaptık ama sonucunu getiremedik. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yarın da elimizden geleni yapıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. Grubun ilk maçında zor anlar yaşadık. Beraberlik beklemediğimiz bir sonuçtu ama bunlar futbolda olabilecek şeyler. Kendi seviyemize çıkıp, oyun gücümüzü arttırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın birinci dakikadan son dakikaya kadar savaşmamız gerek. Başakşehir, Konferans Ligi'ne iyi başladı, ne oynadıklarını çok iyi biliyorlar. Değerli ve kaliteli oyunculara sahipler. Güvenleri yerinde ama biz yine elimizden geleni yapıp son maçlardaki gol sıkıntımıza son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Italiano, "Emre Belözoğlu maçın favori Fiorentina ifadesini kullandı. Sizin düşünceniz nedir?" sorusuna, "Favori ilk bakışta onlar. Çünkü grupta birinci olan onlar. Yarın sahada iki takım tüm güçlerini ortaya koyacak. Bununla yüzleşeceğiz. İlk maç onlar kazandı, biz berabere kaldık, onlar bu sezon kaybetmiyor ama burası Avrupa arenası ne olacağı belli olmuyor." yanıtını verdi.

Fiorentina Teknik Direktörü, rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu ise "Buna yarın karar vereceğim, üç kulvarda zorlu maçlar oynuyoruz ama yarın kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır. Biz tüm oyuncularımıza güveniyoruz." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, takımda Dodo, Szymon Zurkowski, Nikola Milenkovic, Nicolas Gonzalez ve Riccardo Sottil'in ise sakatlıklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fiorentinalı futbolcu Lorenzo Venuti de karşılaşma hakkında, "Başakşehir güçlü bir takım, son maçlarında da iyi performans sergiliyorlar. Biz de güçlü bir takımız, kendimize inanıyoruz. İyi hazırlandık. Yarın sahada elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

- Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Yarın elimizden geleni yapıp, kazanmak için sahaya çıkacağız"

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Medipol Başakşehir-Fiorentina maçına doğru

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fiorentina futbol medipol başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.