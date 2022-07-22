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Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

22.07.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı.

Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.

Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.

Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor.

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum ikmal yakıt

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