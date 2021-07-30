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Megan Fox'tan seks oyuncağı itirafı: Stresli olduğumda...

30.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde genç aşkıyla sık sık gündeme gelen Megan Fox cinsel hayatına dair yaptığı bir itirafla konuşuluyor. Seks oyuncaklarını sevdiğini açıklayan Fox yine gündem oldu.

3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den kısa süre önce boşanan Amerikalı oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Fox gençlik yıllarında seks oyuncaklarını tercih ettiğini söyledi.

İTİRAFIYLA GÜNDEMDE

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir TV programına katıldı ve açıklamalarıyla dikkat çekti.
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox itirafıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, gençlik yıllarında özellikle stresli olduğu dönemlerde seks oyuncakları kullandığını ifade etti.
Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü Amerikalı manken ve oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için 2018 yılında Türkiye'ye gelmişti. (SnobMagazin)
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Megan Fox
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