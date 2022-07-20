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"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

20.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" ve Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2311 yolcu ile 889 personel bulunuyor.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

İskeleye yanaşan 238 metrelik "Riviera" adlı kruvaziyerde ise 493 yolcu ve 772 personel bulunuyor.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Antalya Limanı'na devam edecek gemiden inen ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum riviera

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