Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

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