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"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

10.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle 1547 yolcu geldi.

Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Malta bayraklı büyük gezinti gemisi Bodrum'a geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 1547 yolcu ile 720 personel bulunduğu bildirildi.

Gün içinde gemiden inen turistler sahilde gezdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.

Bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı.

Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

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Muğla Bodrum yolcu

Muğla Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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