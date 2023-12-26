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Melisa Döngel'in zayıflama sırrı: Aralıklı oruç... Aralıklı oruç nasıl oluyor?

26.12.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddiaları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel zayıf olmasının sırrını paylaştı. Döngel de son dönemin modası aralıklı oruç yapan isimler arasında...

İlk oyunculuk deneyimini fenomen yapım 'Arkak Sokaklar'da yaşayan, 'Sen Çal Kapımı' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi romantik komedilerde rol alan ve gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel zayıflama sırrını paylaştı.


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16 SAAT YEMEK YEMİYOR

Aralıklı oruç yaptığını söyleyen Melisa Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" dedi.

Melisa Döngel geçtiğimiz günlerde estetiklerini de tek tek açıklamıştı.  Döngel açıklamasında şunları söylemişti:


"'Estetik' de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabiii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence."

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç diyeti (Intermittent Fasting) gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesidir. Aralıklı oruç diyetini; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlayabiliriz..

Intermittent fasting diyetinin birkaç çeşidi var. Melisa Döngel'in de yaptığı 16:8 yöntemidir.

Bu yöntem; 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.

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