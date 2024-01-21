Meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü! Arkadaşları meme uçlarının görüntülerini paylaştı

Chloe ile birlikte İstanbul'da bulunan 22 yaşındaki arkadaşı Rachel Mucha şunları söyledi: "Chloe kendini daha iyi hissetmek istiyordu. Göğüslerinin görünüşünden nefret ediyordu. Bu yüzden ve fiyatların çok daha ucuz olması nedeniyle İngiltere yerine Türkiye'de ameliyat olmayı seçip rezervasyonunu yaptırdı.