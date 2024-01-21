Meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü! Arkadaşları meme uçlarının görüntülerini paylaştı

İngiltere'de yaşayan Chloe Rose, arkadaşının ifadesiyle "kendini daha iyi hissetmek" için İstanbul'da bıçak altına yattı. Fakat 2 bin 800 sterlin ödediği ameliyattan dört saat sonra çığlıklar atarak uyandı, ameliyat büyük ölçüde ters gitmişti.
İstanbul'daki arkadaşları, cerrahların Chloe'nun göğüslerinden çok fazla deri aldıklarını, bunun da göğüs uçlarında dolaşım kaybına yol açarak nekroza, yani vücut dokusunun ölümüne neden olduğunu söylüyor.
Arkadaşları, ameliyattan sonra Chloe'nun göğüslerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde meme ucu dokusunun kan akışı eksikliği nedeniyle siyaha döndüğü görülüyor.
Chloe ile birlikte İstanbul'da bulunan 22 yaşındaki arkadaşı Rachel Mucha şunları söyledi: "Chloe kendini daha iyi hissetmek istiyordu. Göğüslerinin görünüşünden nefret ediyordu. Bu yüzden ve fiyatların çok daha ucuz olması nedeniyle İngiltere yerine Türkiye'de ameliyat olmayı seçip rezervasyonunu yaptırdı.
Ameliyattan sonra meme ucu nekrozu ile karşı karşıya kaldı, yani meme uçları ölüyor . Şimdi yabancı bir ülkede ne yapacağımızı bilemeden sıkışıp kaldık. Doktor bize 'sorun yok' deyip duruyor ama sorun var. Chloe acı içinde, ölecekmiş gibi hissediyor.
Hastaneden ayrıldık çünkü kalacak paramız yoktu. Uçakla eve dönmek istiyoruz ama buna izin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz.