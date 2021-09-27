Menemen nasıl yapılır? MasterChef soğansız ve soğanlı menemen tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün menemen yapıldı. Yarışmacılar en iyi menemeni yapmak için uğraşırken ekran başındaki izleyiciler kolaylıkla hazırlanan tariflerden olan menemen tarifini araştırmaya koyuldu.

SOĞANLI VE SOĞANSIZ MENEMEN NASIL YAPILIR?

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye programında, kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılardan menemen yapmaları istendi. Program ile beraber 'Soğansız ve soğanlı menemen nasıl yapılır?' sorusu merak ediliyor.

MENEMEN MALZEMELERİ NELER? 5 domates 2 yumurta 1 adet kuru soğan 2 yeşilbiber Pul biber Karabiber Tuz 1 kırmızıbiber 3 yemek kaşığı sıvı yağ

MENEMEN TARİFİ... Öncelikle geniş bir menemen tavasına sıvı yağ ve ince kıyılmış soğanı alın. Ardından soğanlar hafif pembeleşince ince doğranmış yeşilbiber ve kırmızıbiberi ekleyin. Rendelenmiş domatesleri tavaya alın ve iyice karıştırın. Sonra ayrı bir kapta yumurtaları çırpmalısınız.