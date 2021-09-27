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Menemen nasıl yapılır? MasterChef soğansız ve soğanlı menemen tarifi ve malzemeleri neler?

27.09.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılardan menemen yapılması istendi. Sevilen program sonrası menemen malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Yumurta, domates ve biberden hazırlanan bir yemek olan menemenin protein ve lif açısından zengin olduğu bilinmekte. Peki Menemen nasıl yapılır? MasterChef soğansız ve soğanlı menemen tarifi ve malzemeleri neler? İşte menemen tarifi...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün menemen yapıldı. Yarışmacılar en iyi menemeni yapmak için uğraşırken ekran başındaki izleyiciler kolaylıkla hazırlanan tariflerden olan menemen tarifini araştırmaya koyuldu.

SOĞANLI VE SOĞANSIZ MENEMEN NASIL YAPILIR?

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye programında, kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılardan menemen yapmaları istendi. Program ile beraber 'Soğansız ve soğanlı menemen nasıl yapılır?' sorusu merak ediliyor.

MENEMEN MALZEMELERİ NELER?

MENEMEN MALZEMELERİ NELER?
5 domates 2 yumurta 1 adet kuru soğan 2 yeşilbiber Pul biber Karabiber Tuz 1 kırmızıbiber 3 yemek kaşığı sıvı yağ

MENEMEN TARİFİ...

MENEMEN TARİFİ...
Öncelikle geniş bir menemen tavasına sıvı yağ ve ince kıyılmış soğanı alın. Ardından soğanlar hafif pembeleşince ince doğranmış yeşilbiber ve kırmızıbiberi ekleyin. Rendelenmiş domatesleri tavaya alın ve iyice karıştırın. Sonra ayrı bir kapta yumurtaları çırpmalısınız.
Domatesler kaynadığı zaman üzerine yumurtaları dökün ve iyice karıştırın. Son olarak pul biber, karabiber ve tuzu da ekleyin. Üzerine kaşar peynir serpmelisiniz. Güzelce karıştırdığınız menemen fokurdamaya başladığı anda ocaktan alın. Menemeniniz artık hazır. Afiyet olsun!
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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