MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
İnsan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseri Mezitli Amfi Tiyatro'da düzenlendi.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.
Konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirdi.
Yaklaşık 1 saat süren konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu görüldü.
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştu