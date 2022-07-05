Kaçak ürünle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli de aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gübre Takip Sistemi'nde (GTS) kaydı olmayan bandrolsüz gübrelerin piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Mersin'de 7 bin 501 ton kaçak gübre ele geçirildi

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