YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

05.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Mersin'de bu yıl itibarıyla yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılanmıştır"

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl başvuruda bulunan 7 bin 690 öğrencinin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköyü Mahallesi'ndeki Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Mersin'de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 öğrenci yurdunda toplam 12 bin 953 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten Pehlivan, yurtlarda öğrencilere sağlanan imkanların artırıldığını söyledi.

Öğrenci yurtlarında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin'de bu yıl itibarıyla yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Geçtiğimiz yıl 8 öğrenci yurdu vardı. Geçen yıl 8 yurdumuzda 6 bin 593 öğrencimizi barındırabilmiştik. Bu yıl hummalı çalışma sonucunda 7 yurdumuz daha oldu. Bunun 5'i kiralama yöntemiyle, biri tamir, tadilat, bakım ve onarım yapmak, birini de tahsis yöntemiyle öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Geçen sene 6 bin 593 kapasite bu yıl 12 bin 953 oldu. Yaklaşık 13 bin rakamına çıkardık. Bu da yüzde 100'ün üzerinde bir kapasite artışı anlamına geliyor. Bu yıl yurt başvurusunda bulunan 4 bin 217 kız öğrencimiz, 3 bin 473 erkek öğrencimiz olmak üzere toplamda 7 bin 690 öğrencimizin tamamını yurtlara yerleştirdik."

Pehlivan, yeni dönem öncesinde mevcut yurtlarda da gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Öğrencilere yönelik hizmetlerinin devam edeceğini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz dünümüzün olduğu gibi bugünümüzün ve yarınlarımızın güvencesi, teminatıdır. O yüzden gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri, gerek okullarında en iyi eğitimi almaları gerek barınmada en uygun şartlarda barınmaları devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız ve ilgili birimler için büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve bakanlığımızın bütün birimlerine teşekkür ediyorum."

Pehlivan, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile yurtta yapımına devam edilen bazı sosyal tesislerde incelemede bulundu.

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

- Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Mersin'de bu yıl itibarıyla yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılanmıştır"

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin öğrenci Ali Hamza Pehlivan inceleme yurt

Mersin Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:35
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:41
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.