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Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

30.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'ne uyarı levhaları koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'ni inceledi.

Ekipler, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgelerin çevresine uyarı levhası dikti.

Levhalarda, "Dikkat, plajlarımız nesli tükenmekte ve koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olduğundan bu alana her türlü binek araç, evcil hayvan ve taşıtla girilmesi yasaktır." ifadesine yer verildi.

Sahil bandında piknik yapan vatandaşlara da bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

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