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Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

29.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Barbaros Mahallesi'nde G.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan çadırda, saksılar içinde 27 kök Hint keneviri, 272 gram esrar, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

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polis Mersin uyuşturucu hint keneviri

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