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Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

25.12.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini peder Antuan Ilgit yönetti.

Ilgit, vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

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