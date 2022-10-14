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Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

14.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş: - "Her bir vatandaşımız evine, yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Belediyesi ve Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşası tamamlanan konutların kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Akdeniz Belediyesi önünde düzenlenen "Çay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi" programında, Türkiye'de özgün projeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde hayat standardını yükseltmek ve depreme dayanıklı konutlar yapmak için seferber olduklarını dile getiren Demirtaş, bugüne kadar milyonları aşan sayıda kentsel dönüşüm konutları inşa ettiklerini belirtti.

Demirtaş, Mersin'de de önemli çalışmaların sürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Bakanımız Murat Kurum'un Akdeniz ilçesindeki bu çalışmaları yakından takip ederek, bu çalışmaya önem vererek sizlere ne kadar değer verdiğini anlamış oluyorum. Yüzlerinize baktığımız zaman huzurlu ve mutlu olduğunuzu hissediyorum. Bakanımız Akdeniz ilçesini Mersin'in yıldızı yapıncaya kadar burada hizmetin devam edeceği konusunda bizi talimatlandırmıştır. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm yapılıyor ama Akdeniz ilçesinde daha özgün ve standartları yüksek çalışmaların yapılacağının örneği de var, kalan bütün işlerimizde de bunun müjdesini Bakanımız adına vermiş oluyorum."

- "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"

Mücahit Demirtaş, vatandaşların gönül rahatlığıyla kendilerine güvenmesini isteyerek, kimsenin hakkını zayi etmeyeceklerini vurguladı.

Tüm projelerin tamamlanacağını dile getiren Demirtaş, şunları ifade etti:

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Emin olun vadedilen bütün projelerin hepsi tamamlanacak. Her bir vatandaşımız evine, yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Çay Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen 416 konut, 1 ticaret merkezinde 8 dükkan, 1 cami ve 36 konut altı dükkan çalışmalarımız tamamlandı. Hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Onların rızalarını almak için çalışıyoruz. Bizler bu işin emektarı olarak sizlerden sadece dua, memnuniyet ve güler yüz bekliyoruz. Emeği geçenlere dua etmeniz kafi olur."

- 416 konuttan 182'si için kura çekildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kentte bugüne kadar 5 bin konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Yaklaşık 450 konutun inşaatının devam ettiğini belirten Pehlivan, "Bugün tamamlanan 416 konutun 182'sinin kurası çekilerek vatandaşlara teslim edilecek. Aynı zamanda dükkanların da bir kısmının teslimi olacak. Diğerlerinin de görüşmeleri devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz da kura çekecek vatandaşlara konutların hayırlı olmasını diledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinde çok önemli çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla devletin tüm imkanlarını Çay Mahallesi'nde oturan insanlara vermiş olduk. Modern bir mahalleyi hep birlikte yaptık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konutların kura çekimi yapıldı.

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş: - "Her bir vatandaşımız evine, yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar için kura çekildi

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TOKİ Mersin kura çekimi çay mahallesi

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