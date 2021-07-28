YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

28.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Dörtler ve Kadelli mahallelerine yayılan zeytinlik ile çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle 1 hektar alanda zarar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.