MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ağustos'ta gözaltına alınan C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
- İlk operasyonda 4 zanlı tutuklanmıştı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 Temmuz'da düzenlenen "Temizleme Operasyonu"nda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de aralarında olduğu 17 kişi serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devamında Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin 5 Ağustos'taki "Temizleme 2" adlı operasyonunda yakalanmıştı.
Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda yakalanan 5 şüpheli adliyede
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