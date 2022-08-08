Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 Temmuz'da düzenlenen "Temizleme Operasyonu"nda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de aralarında olduğu 17 kişi serbest bırakılmıştı.

Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda yakalanan 5 şüpheli adliyede

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