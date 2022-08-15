Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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