YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

15.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:51
İkindi
16:36
Akşam
19:41
Yatsı
21:04
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.