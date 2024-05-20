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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan olay paylaşım! ''5'e 1'de dayak yedi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 09:19
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini alıntılayan tecrübeli oyuncudan ilginç bir ifade kullanıldı. Derbi öncesi yaşanan kavgada Kerem Aktürkoğlu'nun 'dayak yediğini' ima eden Mert Hakan'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Derbi bitti ama artçıları devam ediyor... Maç başlamadan saha içinde yaşanan kavgayla ilgili Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "KORKAK HERİFLER"

Maçtan sonra takım otobüsüne giden Kerem Aktürkoğlu kameralara karşı ilginç bir ifade kullandı. Kerem Aktürkoğlu, kameraları görünce "korkak herifler" cümlesini kurdu. Fenerbahçeli futbolculara söylendiği tahmin edilen bu cümleye Mert Hakan Yandaş'tan cevap geldi.

"5'E 1'DE DAYAK YERKEN"

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Maç öncesi yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine olay yaratan şekilde cevap verdi. Mert Hakan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe galatasaray
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