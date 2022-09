Mertens ve Mata sonrası olanlar oldu! Valizini topladı, devre arası gidiyor

Yaptığı transferlerle gündeme damga vuran Galatasaray transfer sezonunu kadrosuna kattığı 13 isimle tamamlamıştı. Kadrosuna kattığı isimlerle ses getiren Sarı-Kırmızılılar'da birçok ayrılık da yaşanırken, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

TRANSFERLER SONRASI KARARINI VERDİ!

Hal böyleyken, Sarı-Kırmızılılar'ın büyük beklenti içerisinde olduğu anca, sezona kötü bir başlangıç yapan ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu için için de flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu özellikle Mertens, Yusuf Demir ve Mata'nın takıma katılmasının ardından ayrılık kararı aldığı söylentisi gündeme bomba gibi düştü.

DEVLERLE ANILMIŞTI

İsmi bir dönem Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla anılan Kerem Aktürkoğlu, uzun süre anılmıştı. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezonun ardından yaptığı ayrılık paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

YENİ TAKIMI...

Yapılan transferlerin ardından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında Galatasaray'a veda etmesi beklenirken, genç oyuncunun La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in yolunu tutması bekleniyor.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, daha önce İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var. Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim" ifadelerini kullanmıştı. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist üretemedi.