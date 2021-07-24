Merve Dizdar'ı hiç böyle görmediniz! İddialı paylaşımları peş peşe yaptı

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, bir değinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
MERVE DİZDAR İDDİALI PAYLAŞIMLARI PEŞ PEŞE YAPTI
Ünlü oyuncu, çekim sırasında iç çamaşırının üstüne giydiği pembe ceketiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Çekimden karelerini art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Takipçileri Merve Dizdar'a "Çok güzelsin", "Pembe yakışmış" gibi yorumlarda bulundu.
Binlerce beğeni alan fotoğrafların ardından Merve Dizdar'dan iddialı bir paylaşım daha geldi.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, kırmızı bikinisi ile denize girerken çekilen bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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