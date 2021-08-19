Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Teşkilat'ın Mete başkanı Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

Kurtlar Vadisi'nde Ünsal karakteri ile ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ekrem Yıldıran karakteriyle rol alıp hafızalara kazınan Mesut Akusta, Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Teşkilat dizisinde 'Mete' başkanı canlandıran başarılı ismin eşi, Akusta'nın son durumunu sosyal medyada paylaştı.

MESUT AKUSTA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Teşkilat gibi pek çok önemli dizide yer alan ünlü sanatçı Mesut Akusta'dan üzücü bir haber geldi.

Sevilen oyuncu öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI Ailesinin ihbarı sonrası adrese gelmiş olan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrasında yoğun bakım odasına alındı.