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Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Teşkilat'ın Mete başkanı Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

19.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce ekranlarda Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizi ile yer alan ve son olarak Teşkilat dizisinde 'Mete' başkanı canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzücü bir haber geldi. Sevilen oyuncu Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Akusta'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? İşte sevilen oyuncunun son durumu...

Kurtlar Vadisi'nde Ünsal karakteri ile ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ekrem Yıldıran karakteriyle rol alıp hafızalara kazınan Mesut Akusta, Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Teşkilat dizisinde 'Mete' başkanı canlandıran başarılı ismin eşi, Akusta'nın son durumunu sosyal medyada paylaştı.

MESUT AKUSTA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Teşkilat gibi pek çok önemli dizide yer alan ünlü sanatçı Mesut Akusta'dan üzücü bir haber geldi.
Sevilen oyuncu öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

HASTANEYE KALDIRILDI
Ailesinin ihbarı sonrası adrese gelmiş olan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrasında yoğun bakım odasına alındı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Akusta'nın eşi Şafak Özbir sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Özbir, eşinin yoğun bakımda tutulduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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