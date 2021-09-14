MET Gala ne zaman? 2021 MET Gala hangi gün, saat kaçta?

Pek çok ünlü ismin katılım gösterdiği Met Gala 2021 ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Büyük organizasyon, son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmekteydi. Peki 2021 MET Gala ne zaman?

MET GALA NE ZAMAN?

MET Gala'nın tarihi ve ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Moda dünyasının Oscar'ları olarak bilinen her sene Mayıs ayının ilk Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor.

İki senedir corona virüs nedeniyle ertelenen MET Gala, Eylül ayında gerçekleşecek.

Pandemi sebebiyle artık ödül törenleri çoğunlukla dijital olarak gerçekleşmekte. Kırmızı halı, 13 Eylül Pazartesi günü Doğu saatiyle 17:30'da Vogue.-com'da canlı şekilde yayınlanacak.