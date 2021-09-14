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MET Gala ne zaman? 2021 MET Gala hangi gün, saat kaçta?

14.09.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ertelenen Met Gala 2021 ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Her sene merakla beklenen, fakat son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Met Gala 2021 için tarih duyurusu yapıldı. Peki MET Gala ne zaman? 2021 MET Gala hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Pek çok ünlü ismin katılım gösterdiği Met Gala 2021 ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Büyük organizasyon, son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmekteydi. Peki 2021 MET Gala ne zaman?

MET GALA NE ZAMAN?

MET Gala'nın tarihi ve ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Moda dünyasının Oscar'ları olarak bilinen her sene Mayıs ayının ilk Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor.
İki senedir corona virüs nedeniyle ertelenen MET Gala, Eylül ayında gerçekleşecek.
Pandemi sebebiyle artık ödül törenleri çoğunlukla dijital olarak gerçekleşmekte. Kırmızı halı, 13 Eylül Pazartesi günü Doğu saatiyle 17:30'da Vogue.-com'da canlı şekilde yayınlanacak.

MET GALA NEDİR?

MET GALA NEDİR?
1946 senesinden bu yana her yıl gerçekleştirilen MET Gala'da, özenle seçilmiş davetliler konsepte uygun ve ilgi çeken kostümler ile birbirleri ile yarışmakta. MET Gala etkinliğine her yıl müzik, sinema, moda ve magazin dünyasının tanınan ve ünlü simaları katılıyor.
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Rihanna
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