MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler." dedi.

Kalaycı, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağını, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin de 2023'te yapılacağını hatırlattı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın tarihi bir zafere imza atacağını vurgulayan Kalaycı, "Sağlam ve şaşmaz bir iradeye, feraset ve basirete sahip necip Türk milleti seçimini yapacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecektir." ifadesini kullandı.

- "Esasen Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır"

Kalaycı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hazırladıkları teklif CHP Grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' çağrısı karşısında, Sayın Kılıçdaroğlu önceki gece Newyork'ta sosyal medya hesabından 'Erdoğan kim, anayasa, aile kim? Onunla ne aile konuşulur, ne anayasa. Bu konu kapanmıştır' açıklamasını yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda sözünün arkasında duramamış, 'u dönüşü' yapmış, meydandan kaçmıştır. Esasen Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler."

- "Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyor"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini anlatan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, parti başkanlarının uzlaşması halinde cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'cüleri göreve iade edeceğim' demesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir, ne isterseniz yaparım mesajıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda icazeti milletimiz yerine uluslararası aktörlerden almak için ABD'ye gitmiştir. Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, oy oranı ve milletvekili sayısını artıracak, Cumhur İttifakı daha da güçlenecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır."

Kalaycı, 4 Eylül'de Sivas, 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri, 25 Eylül'de Erzurum'da düzenledikleri "2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının beşincisinin 16 Ekim'de Konya'da yapılacağını, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Karaman teşkilatlarının da katılacağını belirterek, Konyalıları 16 Ekim'de Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki mitinge davet etti.

Toplantıya, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve İl Başkanı Remzi Karaarslan ile partililer katıldı.