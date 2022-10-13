YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

13.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler" - "Sağlam ve şaşmaz bir iradeye, feraset ve basirete sahip necip Türk milleti seçimini yapacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler." dedi.

Kalaycı, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağını, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin de 2023'te yapılacağını hatırlattı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın tarihi bir zafere imza atacağını vurgulayan Kalaycı, "Sağlam ve şaşmaz bir iradeye, feraset ve basirete sahip necip Türk milleti seçimini yapacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecektir." ifadesini kullandı.

- "Esasen Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır"

Kalaycı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hazırladıkları teklif CHP Grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' çağrısı karşısında, Sayın Kılıçdaroğlu önceki gece Newyork'ta sosyal medya hesabından 'Erdoğan kim, anayasa, aile kim? Onunla ne aile konuşulur, ne anayasa. Bu konu kapanmıştır' açıklamasını yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda sözünün arkasında duramamış, 'u dönüşü' yapmış, meydandan kaçmıştır. Esasen Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler."

- "Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyor"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini anlatan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, parti başkanlarının uzlaşması halinde cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'cüleri göreve iade edeceğim' demesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir, ne isterseniz yaparım mesajıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda icazeti milletimiz yerine uluslararası aktörlerden almak için ABD'ye gitmiştir. Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, oy oranı ve milletvekili sayısını artıracak, Cumhur İttifakı daha da güçlenecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır."

Kalaycı, 4 Eylül'de Sivas, 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri, 25 Eylül'de Erzurum'da düzenledikleri "2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının beşincisinin 16 Ekim'de Konya'da yapılacağını, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Karaman teşkilatlarının da katılacağını belirterek, Konyalıları 16 Ekim'de Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki mitinge davet etti.

Toplantıya, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve İl Başkanı Remzi Karaarslan ile partililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

- "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler" - "Sağlam ve şaşmaz bir iradeye, feraset ve basirete sahip necip Türk milleti seçimini yapacak, Cumhurbaşk

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakı chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu cumhurbaskani recep tayyip erdogan mhp genel başkanı devlet bahçeli

Konya Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:41
İkindi
15:52
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.