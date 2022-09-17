MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

NİĞDE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP ve Cumhur İttifakı 6 artı 1 oluşumuna karşı devleti ve milleti için çalışmaya devam edecek. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'ye doğru giden yolda önce 2023, özgüvenle 2053, hedeften sapmadan Allah'ın izniyle 2071 hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

Durmaz, Niğde'de İl Kültür Merkezi'nde partisinin üye katılım programında yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın kuru bir toprak parçası değil, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış kutsal vatan toprağı olduğunu söyledi.

Vatanın bekasından, devletin birliğinden, milletin dirliğinden daha önemli bir konu olmadığını belirten Durmaz, "Milletimiz ariftir, herkesin duasını da fikrini de zikrini de bilir. Ferasetiyle olanı biteni de görmektedir. PKK terör örgütünün siyasi şubesi HDP'ye bakanlık verenlerin, hemen her gün FETÖ'cülere af çıkarmaktan bahsedenlerin, terörist Demirtaş'la kahvaltı planı yapanların, İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı gibi konuşan haysiyet fukarasına tek laf edemeyenlerin, Türk milletine tek taahhütleri 7 partili bir koalisyon olanların bu ülkeye yapabilecekleri hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Cumhur İttifakı olarak devletin ve milletin milli ve manevi değerlerinin karşısında kim varsa onların her zaman karşısında olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"MHP'nin milli duruşundan rahatsızlık duyanları rahatsız etmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların, algı operasyonlarıyla milli iradeyi hedef alanları, parayı verenin düdüğünü çalan sözde anketçilerini bugün burada olduğu gibi hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bizim anketimiz sıktığımız el, baktığımız gözdür. Bizim anketimiz Niğde'dir, belde belediyelerimizdir. Sahtekar anketçiler gelsinler de iki gündür gittiğimiz yerlerde vatandaşın Milliyetçi Hareket Partisine olan ilgi ve alakasını görsünler. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan ve bizce 100 yılın seçimi mahiyetindeki 2023 seçimleri Türkiye'nin kader ve karar yılı aynı zamanda tarihsel kavşağıdır. Bu bilinç ve kavrayışta siyasi faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı 6 artı 1 oluşumuna karşı devleti ve milleti için çalışmaya devam edecek. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'ye doğru giden yolda önce 2023, özgüvenle 2053, hedeften sapmadan Allah'ın izniyle 2071 hedeflerine ulaştıracağız."

MHP İl Başkanı Cumali İnce ise Cumhur İttifakı'nın siyasi partilerin sıradan bir seçim anlaşması şeklinde tanımlanmayacak kadar derin, anlamlı ve güçlü bir ittifak olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından partiye son bir ayda üye yapılan 495 kişiyi temsilen 21 üyeye rozet takıldı.