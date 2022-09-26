Milli Eğitim Bakanı Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılışında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın köyünde, ekim ayı içinde "Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi" açacaklarını bildirdi.

Bakan Özer, Sincan'da Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılış programına katıldı.

Özer, öğrencilerin akademik başarısının yanında, bu toprakların kültürünü, sanatını içselleştirerek, dönüştürerek, o hikayeleri geleceğe taşıyarak büyümelerini ve yetişmelerini istediklerini söyledi.

Vefatının 10. yılında, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özer, "Ekim ayı içinde, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın köyünde 'Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi' açacağız. Hazırlıklar tamamlandı." dedi.

Açılışını yaptıkları Anadolu Lisesine adı verilen Ersin Nazif Gürdoğan'ın, ülke için çok kıymetli bir hoca olduğunu anlatan Özer, "Gürdoğan hocamız, sadece bir mühendis, bir öğretim üyesi olarak değil, ülkemizin kalkınması, kalkınırken kendi değerleriyle birlikte yani kapitalist bir rekabet sistemi değil, daha barışçıl, daha insani, daha doğaya saygı duyan bir büyümenin nasıl gerçekleşebileceğiyle ilgili sürekli düşünüp tefekkür edip, yazılar yazan, gençlere, insanlarımıza yol gösteren bir bilge insan. Emeklerinden dolayı kıymetli hocamıza en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılın, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına, seçmeli derslerden eğitimin önündeki diğer engellere kadar tüm engellerin kaldırıldığı, aynı zamanda okullaşma oranlarını artırmak için devasa yatırımların yapıldığı bir dönem olduğunu söyledi.

Eğitimde, 2000'li yıllar ile 2022 karşılaştırıldığında, okullaşma oranlarında ve eğitimin tüm kademelerindeki rakamlarda çok büyük artış yaşandığını belirten Özer, beş yaş okullaşma oranının yüzde 11'lerden yüzde 93'lere, lisede de bu oranın yüzde 90'lara ulaştığını aktardı.

Eğitimin tüm kademelerinde gençlerin, çocukların kendilerine yer bulabildiğini kaydeden Özer, "Beşeri sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili en verimli dönem, son 20 yıldaki dönemdir." ifadesini kullandı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eğitime sürekli bütçeden en büyük pay ayırdığı, eğitimle ilgili tüm sorunları dirayetli bir şekilde çözerek bugünlere gelmesini sağladığı için en içten şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılına çok daha donanımlı hazırlandıklarını, 153 milyon ders kitabının ve ilk kez 136 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz ulaştırıldığını hatırlattı.

Böylece yardımcı kaynak problemini çözdüklerini vurgulayan Özer, "Ekim ayında 136 milyon yardımcı kaynağa 20 milyon daha ilave edeceğiz ve 156 milyon yardımcı kaynakla eğitim-öğretime devam edeceğiz. İlk kez dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitabını geçmiş olacak." bilgisini paylaştı.

- "Onların hayalleri de bütçeleri de ufukları da yetişmez"

Eğitim sistemindeki 1,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek imkanı verildiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde bazıları, öğrencilere yemek yemeyle ilgili adımlar atıyor. Gayet güzel, ama sanki Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algıyla süreçleri yönetmeye çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığına onların hayalleri yetişemez, bu hükümetin eğitim alanında yapmış olduğu şeylere onların hayalleri de yetişmez, bütçeleri de yetişmez, ufukları da yetişmez. Düşünün 1,5 milyon öğrenciye ücretsiz olarak devlet tarafından öğle yemeği ikramında bulunuluyor. 19 milyon öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılıyor, yardımcı kaynak dağıtılıyor. Şartlı eğitim yardımıyla ailelere destekler sunuluyor. Yaklaşık 70 bin öğrencimize ayda belli miktar burslar veriliyor ki burada sayamadığım bir sürü sosyal eğitim politikasıyla öğrencilerimizin okullaşma imkanının artırılması için her türlü bütçesel kaynaklar kullanılıyor."

- "Bütçeleri bitirildiği zaman okullarımızı tekrar destekleyeceğiz"

Özer, bu yıl ilk kez okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım, laboratuvar gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdiklerini anlattı.

Okulların şu an itibarıyla 2 milyar 200 bin dolayında bütçeyi kullanabildiğini söyleyen Özer, "Hala hesaplarında 1 milyar 500 milyona yakın bütçe durmakta. Bitirildiği zaman tekrar bütçeyle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 198 yeni okulu ve büyük onarımlardan geçirilen 450 okulu hizmete aldıklarını, 1692 köy yaşam merkezini kullanıma açtıklarını aktaran Özer, bir yıl içinde 1710 bağımsız anaokulu yapıldığını bildirdi.

Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar rakamların artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü yatırımların çoğu bitmek üzere. 3 bin yeni anaokulu hedefini tutturduğumuz gibi, o rakamı aşacağız inşallah. İlk kez Cumhuriyet tarihinde okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları, OECD ortalamasına gelecek. Bunu başardığınız zaman işte son 20 yılın ilkokulda, ortaokulda, lisede, yükseköğretimdeki okullaşma alanlarındaki devasa artışa, okul öncesi de eklemlenerek bir eğitim sisteminin çevrimi nihayet tamamlanmış olacak. Artık başka şeyleri konuşacağız. Kaliteyle ilgili başka şeyler konuşacağız. Yeni okullar, okul öncesi bağımsız anaokulları, köy yaşam merkezlerini topladığımız zaman 3 bin 852 yeni anaokulu ve yeni eğitim birimini hizmete açtığımızı görüyoruz."

- Sincan'a spor lisesi hazırlığı

Milli Eğitim Bakanı Özer, kendisinden önce söz alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın, "Sincan'a spor lisesi yapılması" talebine ilişkin de şunları söyledi:

"Arazi varsa neden olmasın? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde artık spor liselerini birlikte yönetmeye başladık. Artık yeni bina yapmak yerine Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu spor komplekslerinin içerisinde spor lisesini yapıyoruz ki hem biz de tekrar spor donatıları yapmak durumunda kalmayalım, devletin kaynaklarını verimli kullanalım. Bakanlık yetkililerimiz buradalar, onlar bakarlar. Eğer mevcut yerinde kullanabilme imkanı varsa hemen, ama yeni bir okul yapılması gerekirse bir değerlendirelim. İnşallah Sincan'ımıza destek olalım."

Ersin Zarif Gürdoğan da mühendis kökenli bir öğretim üyesi olduğunu belirterek, "Mühendisler, üretmenin sevdalısı inanlardır. Onlar üreten el olmayı, her zaman tüketen el olmaktan üstün tutan insanlardır. Onlar iki gününü birbirinden farklı kılmasını bilen insanlardır. Bu Anadolu lisesi de yetişen çok güzel insanlar çıkaracak." diye konuştu.