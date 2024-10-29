Milli sporcu Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti! Beşiktaş camiasını yasa boğan ölümde intihar şüphesi

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden Selene Durna'dan acı haber geldi. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışan ve Sarıyer'de yalnız yaşayan 32 yaşındaki milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü başsağlığı mesajı paylaştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır