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Milli sporcu Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti! Beşiktaş camiasını yasa boğan ölümde intihar şüphesi

29.10.2024 08:25
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İstanbul'dan spor camiasını yasa boğan bir haber geldi. Beşiktaş forması giyen, eski Türkiye şampiyonu ciritçi milli sporcu Selene Durna, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olayla ilgili intihar olasılığı üzerinde duruluyor.

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden Selene Durna'dan acı haber geldi. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışan ve Sarıyer'de yalnız yaşayan 32 yaşındaki milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü başsağlığı mesajı paylaştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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MİLLİ SPORCU İNTİHAR MI ETTİ?

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi.

EVİNİN BALKONUNDAN ASFALTA DÜŞTÜ

EVİNİN BALKONUNDAN ASFALTA DÜŞTÜ

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) iddiaya göre, yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü.

DÜŞTÜĞÜNÜ KOMŞULARI GÖRDÜ

DÜŞTÜĞÜNÜ KOMŞULARI GÖRDÜ

Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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İntihar vefat beşiktaş milli sporcu milli takım
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