Milli sporcu Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti! Beşiktaş camiasını yasa boğan ölümde intihar şüphesi

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden Selene Durna'dan acı haber geldi. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışan ve Sarıyer'de yalnız yaşayan 32 yaşındaki milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü başsağlığı mesajı paylaştı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi.
Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) iddiaya göre, yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü.
Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.