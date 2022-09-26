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Milli Takım'a şok sözler! "Bir tek para konusunda profesyoneliz"

26.09.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız rakibine 2-1 mağlup olurken, tarihine unutulmayacak bir sonuç ekledi. Rakibine karşı birçok kaliteli ayağa sahip olan Ay-Yıldızlılar'ın bu yenilgisi spor yazarlarının da tepkisine neden oldu. İşte Türkiye-Faroe Adaları maçına dair değerlendirmeler.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları' ile karşı karşıya geldi. Rakibine beklenmedik bir şekilde 2-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar'ın aldığı bu sonuç tepkilere neden oldu.

İstanbul'da oynanan Lüksemburg maçında da rakibi ile 3-3 beraber kalan milli takımımızın aldığı bu sonuçlar sonrası, spor yazarları A Milli Takım'ımıza tepki içeren yazılar kaleme aldı.

İŞTE O YAZILAR:

YE BU KİRAZDAN! (Turgay Demir / Fotomaç)

YE BU KİRAZDAN! (Turgay Demir / Fotomaç)
Hasbelkader iki kez gittim Faroe Adaları'na… Birbirine tünellerle bağlı küçük adalar topluluğu. 48 bin insan, 80 bin koyun yaşıyor. Gidip görseniz, her hangi konuda Türkiye ile kıyaslama yapmayı aklınızdan geçirmezsiniz; futbol hariç! Daha önceki maçımız berabere bitmişti, bu kez yenildik, dahası farktan kurtulduk. Rüzgar vardı rüzgar!.. Yüzümüze yüzümüze vuruyordu, ondan oynayamadı bizim çocuklar.
Bahar yorgunluğu da cabası. Bilirsiniz, çok sıcakta ve çok soğukta oynayamaz bizimkiler, alışık değiller! Yağmurlu hava da bozar bizi, bulutlu havalardan da nem kaparız! Sadece iklim değil rakip de önemli. Güçlü rakiplerin adından korkarken zayıf rakiplere karşı da motive olamayız. Büyükten korkar, küçüğü küçümseriz vesselam! Orta şekerli rakiplere karşı bir şeyler yaparız hepsi bu.
Bir tek para konusunda acayip profesyonelizdir! Kulüplerine imza atarken kılı kırk yarar bizim cengaverler, Milli Takım'da da prim kavgaları hiç bitmez! Herkesin bir futbol ekolu var bizim yok diye üzülmeyin, işte size ekol! Teşekkürler Faroe Adaları; futbolun bize göre bir oyun olmadığını bir kez daha hatırlattığınız için.

ARTIK TOP FUTBOL FEDERASYONU'NDA! (Murat Özbostan / Sabah)

ARTIK TOP FUTBOL FEDERASYONU'NDA! (Murat Özbostan / Sabah)
İlk dakikalardan itibaren aslında oyuncularımızın havası şuydu; maç bitse de gitsek… 2-0 olduktan sonra biraz toparlanır gibi olduk çünkü oyuncular rezil olduklarının farkına vardılar ama iş işten geçmişti. Karşımızdaki rakip, oyun disiplininden hiç taviz vermeden maçı kazanmak için her şeyi yaptı ve sonuca da ulaştı.
Bu karşılaşmanın teknik analizini yapmaya gerek yok. Gruptan çıkıp B Ligi'ne yükseldiğimize sevinecek bir halimiz de yoktu. Bu hezimet bizim için daha ağır bir sonuç oldu. Utanç verici… Bu saatten sonra TFF'nin önemli bir karara imza atması gerekiyor. Bu da Kuntz ile devam edip etmeme kararı... Zaten bu maçlar sonrasında yollanacağına dair iddialar gündemdeydi.
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