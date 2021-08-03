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Milli voleybolcu Zehra Güneş basketbolcu Kevin Durant’ın radarında

03.08.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız büyük bir başarı göstererek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, başarısıyla adını dünyaya duyurdu. 22 yaşındaki başarılı sporcu, NBA'in yıldız isimlerinden Kevin Durant tarafından takibe alındı.

22 yaşındaki başarılı Milli voleybolcu Zehra Güneş ile ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant Instagram üzerinden takipleşmeye başladı.

ZEHRA GÜNEŞ TAKİBE TAKİPLE KARŞILIK VERDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı.
Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.
1999 doğumlu milli sporcu, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medyada gündem yaratan Zehra Güneş dünyaca ünlü bir sporcunun da dikkatini çekti.
NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'ın, Güneş'i yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.
Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı.
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Anahtar Kelimeler:
NBA
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