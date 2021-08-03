Milli voleybolcu Zehra Güneş basketbolcu Kevin Durant’ın radarında

22 yaşındaki başarılı Milli voleybolcu Zehra Güneş ile ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant Instagram üzerinden takipleşmeye başladı.

ZEHRA GÜNEŞ TAKİBE TAKİPLE KARŞILIK VERDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı.

Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

1999 doğumlu milli sporcu, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medyada gündem yaratan Zehra Güneş dünyaca ünlü bir sporcunun da dikkatini çekti.

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'ın, Güneş'i yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.