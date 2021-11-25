Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Milli voleybolcu Zehra Güneş, saha içindeki başarısını sosyal medyada da sürdürüyor. Vakıfbank forması giyen genç voleybolcu, geçtiğimiz gün yaptığı bir duyuruyla sakatlandığı için bir süre voleyboldan uzak kalacağını açıklayarak hayranlarını üzmüştü. İşte güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Zehra Güneş hakkında bilinmeyenler.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

A Milli Voleybol Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, Vakıfbank SK'de de forma giyiyor. Maçlarda sergilediği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliğiyle başta Koreliler olmak üzere tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

Bu maçın ardından kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde edenen Güneş, Instgram'da 1,3 milyon takipçi oranına ulaştı. Sosyal medyadan paylaştığı her karesi binlerce beğeni ve yorum alan genç voleybolcu, yaptığı makyaj ve giyim tarzıyla da birçok genç kıza ilham veriyor.

ZEHRA GÜNEŞ'İN KARİYERİ 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımı'zın gözde oyuncusu Zehra Güneş, son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alıyor.

Birçok kişi Zehra Güneş'i, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant tarafından takibe alındığında merak edip araştırmaya ve tanımaya başladı.