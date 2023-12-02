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    4. Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

    Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

    02.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Tuncer Demirezen, 25 yıl önce ayaklarındaki karıncalanma yüzünden hastaneye başvurdu. Milyonda bir görülen ve tedavisi olmayan 'Fil hastalığı'na sahip olduğu ortaya çıkan Demirezen'in diz kapağından aşağısı her yıl 5 ila 7 santim büyüyor. 25 yıldır zorlu bir mücadele veren Demirezen'in bacakları şu anda 80 santimetre çapında.

    Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenfödem’ hastalığına yakalandığı tespit edildi. Çeşitli tedaviler uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.


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    Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

    Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

    Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Tuncer Demirezen, 25 yıl önce ayaklarındaki karıncalanma yüzünden hastaneye başvurdu.

    Milyonda bir görülen ve tedavisi olmayan 'Fil hastalığı'na sahip olduğu ortaya çıkan Demirezen'in diz kapağından aşağısı her yıl 5 ila 7 santim büyüyor.

    25 yıldır zorlu bir mücadele veren Demirezen'in bacakları şu anda 80 santimetre çapında.

    Hastalığın 25 yıl önce ayağında ufak bir şişlikle başladığını ifade eden Tuncer Demirezen, “Her yıl 5 ile 7 santimetre arası büyüyordu. Bu yıl yine 7 santimetre büyüdü. Seneye tahminim 5 santimetre büyüyecek. Zor, yani artık ağrılar artmaya başladı” dedi.

    Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenfödem’ hastalığına yakalandığı tespit edildi. Çeşitli tedaviler uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    fil hastalığı
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