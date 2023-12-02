Milyonda bir görülüyor: Bu hastalığın tedavisi yok... Ayakları her yıl 7 santim büyüyor!

Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenfödem’ hastalığına yakalandığı tespit edildi. Çeşitli tedaviler uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.