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  4. Milyonlarca takipçisi olan Abby Dowse iç çamaşırsız paylaşımıyla Instagram’ı salladı

Milyonlarca takipçisi olan Abby Dowse iç çamaşırsız paylaşımıyla Instagram’ı salladı

10.08.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç buçuk milyona yakın takipçisi olan Avustralyalı model Abby Dowse, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırsız fotoğraflarıyla olay yarattı. Hayranları, modelin fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

Avustralya Sidney'de yaşayan 30 yaşındaki model Abby Dowse, Instagram hesabına yüklediği sütyensiz fotoğrafıyla gündeme geldi.

ABBY DOWSE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Instagram hesabından her paylaştığı fotoğrafla olay olan Abby Dowse, yine yaptı yapacağını.
Instagram hesabından 3,2 milyon takipçisi bulunan Dowse iddialı bir paylaşıma daha imza attı.
vustralya Sidney'de yaşayan ünlü model Abby Dowse, çektiği fotoğraflarda iç çamaşırı giymemesiyle olay oldu.
Cüretkar pozlarıyla tanınan 30 yaşındaki modelin iç çamaşırsız pozu sosyal medyanın gündemine geldi.
Milyonlarca takipçisi olan ünlü modelin her fotoğrafı on binlerce beğeni topluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Model Instagram
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