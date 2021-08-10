Milyonlarca takipçisi olan Abby Dowse iç çamaşırsız paylaşımıyla Instagram’ı salladı

Avustralya Sidney'de yaşayan 30 yaşındaki model Abby Dowse, Instagram hesabına yüklediği sütyensiz fotoğrafıyla gündeme geldi.

ABBY DOWSE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Instagram hesabından her paylaştığı fotoğrafla olay olan Abby Dowse, yine yaptı yapacağını.

Instagram hesabından 3,2 milyon takipçisi bulunan Dowse iddialı bir paylaşıma daha imza attı.

vustralya Sidney'de yaşayan ünlü model Abby Dowse, çektiği fotoğraflarda iç çamaşırı giymemesiyle olay oldu.

Cüretkar pozlarıyla tanınan 30 yaşındaki modelin iç çamaşırsız pozu sosyal medyanın gündemine geldi.