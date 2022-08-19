Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle beğeni toplayan Ceylan'ın yeni imajı! Tanımak imkansız

Uzun süredir kanserle mücadele eden ablasının ölümüyle yıkılan Ceylan sosyal medyaya döndü. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Ceylan Avcı yeni imajıyla yine herkesi şaşırttı.

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla gündemde. Modacı Pınar Kerimoğlunun dokunuşları Ceylan’ı adeta baştan yarattı.

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi. Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.

Yüzünde estetik dışında fotoşop olduğu da iddia edilen Ceylan'ın son görüntüsü yine dillere düşmekten kurtulamadı.

İMAJA ÇOK PARA HARCIYOR MU?

Ceylan geçtiğimiz aylarda "İmaj için çok para harcıyor musunuz?" sorusuna "Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" yanıtını vermişti.