Miss Turkey 2021 ne zaman ve hangi kanalda? Miss Turkey 2021 adayları kimler?

2021 Miss Turkey ile güzellik kraliçesi seçiliyor. Miss Turkey'in nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı bilgisi Instagram üzerinden paylaşıldı. 8 Eylül'de gerçekleşen Miss Turkey'de 20 finalist derece yapmak için mücadele edecek. İşte merak edilenler...
MİSS TURKEY 2021 HANGİ KANALDA?
Miss Turkey 2021 saati ve kanal bilgisine ilişkin Instagram üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Büyük final bu akşam 20:00’de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak. "
MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ KİMLER?
1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli
5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan
Okuyucu Yorumları 0 yorum