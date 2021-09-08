Miss Turkey 2021 ne zaman ve hangi kanalda? Miss Turkey 2021 adayları kimler?

2021 Miss Turkey ile güzellik kraliçesi seçiliyor. Miss Turkey'in nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı bilgisi Instagram üzerinden paylaşıldı. 8 Eylül'de gerçekleşen Miss Turkey'de 20 finalist derece yapmak için mücadele edecek. İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2021 saati ve kanal bilgisine ilişkin Instagram üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Büyük final bu akşam 20:00’de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak. "