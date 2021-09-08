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Miss Turkey 2021 ne zaman ve hangi kanalda? Miss Turkey 2021 adayları kimler?

08.09.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene gerçekleşen Miss Turkey ile Türkiye'nin güzelleri seçiliyor. Miss Turkey'in canlı olarak nereden izleneceği belli oldu. 20 finalistin dereceye girmek için mücadele edeceği Miss Turkey bu sene 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek. Son yarışmanın birincisi Simay Rasimoğlu olmuştu. İşte merak edilenler...

2021 Miss Turkey ile güzellik kraliçesi seçiliyor. Miss Turkey'in nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı bilgisi Instagram üzerinden paylaşıldı. 8 Eylül'de gerçekleşen Miss Turkey'de 20 finalist derece yapmak için mücadele edecek. İşte merak edilenler...

MİSS TURKEY 2021 HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2021 saati ve kanal bilgisine ilişkin Instagram üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Büyük final bu akşam 20:00’de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak. "

MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ KİMLER?

MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ KİMLER?
1 Kayra Türkoviç 2 Yeşim Toplu 3 Alara Eriç 4 Şira Sahilli 5 İlayda Gökalp 6 Tuana Cemre Calban 7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz 9 Sena Leyla Yavuz 10 Su Bige Korucu 11 Birsu Deniz Aközbek 12 Birsel Buse Kadıoğlu 13 Selin Şahingöz 14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan 16 Buse Orcan 17 Berfin Ant 18 Mercan Tezcan 19 Bahar Koltuklu 20 Cemrenaz Turhan
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