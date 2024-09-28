Miss Turkey güzeli Şevval Şahin yine çok cesur! Bu defa göğüslerini pullarla kapattı

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
POZLARI OLAY OLDU
Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa cesur pozlarıyla dikkat çekti. Bir marka için pozlar veren ünlü isim paylaşımına 'ne zaman...' notunu düştü.
BEĞENİ YAĞDI
Siyah beli ışıltılı zincir detaylı bir pantolon giyen ünlü isim üzerine ise minicik siyah bir büstiyer giydi.
Şahin göğüslerini ise yine ışıltılı pullarla kapatmayı tercih etti. Ünlü ismin birbirinden cesur bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Şahin'e sosyal medyada bazı kullanıcılar 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'giyinmeyi unutmuş', 'artık giyinmiyor' gibi yorumlar yaptılar.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.