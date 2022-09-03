YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

03.09.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın son bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü, yarın Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te Beşiktaş'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü beşiktaş futbol süperlig

Ankara Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.