YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

02.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Faruk Koca: "Ankaragücü genelde transfer yasaklarıyla anılır. Bu saatten sonra Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır" - "Stadın ihalesi yapıldı, temeli yakında atılacak. Şu anda şantiye kuruluyor. Kapasitesi 45 bin kişilik, 50 bine de çıkabilir. Türkiye'nin en iyi stadı, hatta dünyanın sayılı statlarından olacak"

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı.

ATO Congresium’da düzenlenen ve genel kurul divan başkanlığını Asker Çatak'ın yaptığı toplantının açılışında konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Nisan ayında spor yasası çıktı. Bu spor yasasının getirdiği zorunluluklardan dolayı olağanüstü genel kurul yapıyoruz." dedi.

Koca, genel kurulun Ankaragücü'nün geleceğine ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Genel kurulu yapmışken seçimli yapmak istedik. Yönetim kadrosunu biraz daha güçlendirmek için bazı çalışmalar yaptık. Ankara'nın dinamiklerinden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından Ankaragücü'ne katkı sağlamaları için teklifte bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadılar. Bu ekibin Ankaragücü'nün geleceğine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde öncelikle kulübü yaşayabilir bir hale getirmeyi amaçladıklarını ve bunu başardıklarını vurgulayan Koca, "Sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Ankaragücü genelde transfer yasaklarıyla anılır. Bu saatten sonra Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır." diye konuştu.

"19 Mayıs Stadı'nın yapılması birinci önceliğimizdi" diyen Koca, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yaptık. Kutlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcımız da geldi, müjdesini verdi. Stadın ihalesi yapıldı, temeli yakında atılacak. Şu anda şantiye kuruluyor. Kapasitesi 45 bin kişilik, 50 bine de çıkabilir. Türkiye'nin en iyi stadı, hatta dünyanın sayılı statlarından olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tesisin projesini paylaşan Koca, transfer çalışmasıyla ilgili ise "Şu ana kadar 5 yabancı, 4 yerli oyuncu aldık. Ankaragücü çok iyi bir kadroyla lige başlayacak. Biz baştan kadroyu kurup, kampa öyle başlamak istiyoruz. Geçen yıl da böyle yaptık, o ligin 7. sıradaki bütçesiyle şampiyon olduk. Biz inanıyoruz, Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

- Yavaş: "Bize yakışan cumhuriyetin 100. yılında Ankaragücü'nün şampiyon olmasıdır"

Genel kurula katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü'nün cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğu hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından Ankaragücü'nde yönetim değişikliğinin yaşandığını hatırlatan Yavaş, "O zaman kendileriyle yaptığım görüşmede yönetim kurulunda kim görev alırsa alsın, bizim için her kim olursa olsun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankaragücü'nün tüzel kişiliğinin önemine değinmiştim. Başkan Koca'nın da söylediği gibi Ankaragücü Ankara'nın en büyük markasıdır." ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü'nün mutlaka siyaset üzeri olması gerekiyor." diyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Elbette birçok meslektaşımın da böyle baktığını biliyorum. Bizim görüşümüz de bu yönde olduğu için Ankaragücü söz konusu olunca bizim partimiz de Ankara oluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı geliyor. Bizim şöyle bir hedefimizin mutlaka olması lazım, bunun için de tüm Ankara'yı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bize yakışan cumhuriyetin 100. yılında Ankaragücü'nün şampiyon olmasıdır. Verebileceğimiz desteği zaten vereceğiz, şehrin bütün imkanlarını seferber edip bu anlayışla elimizi taşın altına koyacağız."

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

- Kulüp başkanı Faruk Koca: "Ankaragücü genelde transfer yasaklarıyla anılır. Bu saatten sonra Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır" - "Stadın ihalesi yapıldı, temeli yakında atılacak. Şu anda şantiye kuruluyor. Kapasitesi 45 bin k

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş

Ankara Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:14
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.