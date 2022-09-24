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MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

24.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yöneticiler ve taraftarlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'a kan verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Kızılay Kan Merkezi'ne gelen kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Zeynep Karamancı, Hüseyin Aytekin, Yusuf Tanık, Birol Tekin, Harun Oğraş, Ali Çetin ve Gülsen Yılmaz, sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Göreve gelmelerinden itibaren kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp başkan vekilimiz Zeynep Karamancı'nın öncülüğünde Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattık. 1 ünite kan 3 cana dermandır. Kan vermek her zaman sağlıklıdır. Bilimsel olarak erkeklerin 3, kadınların 4 ayda bir kan vermesi çok sağlıklıdır. Ankaragücü olarak yöneticilerimiz, hocamız ve taraftarlarımız burada. Kampanyayla bir katkımız olursa kendimizi mutlu edeceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Ayrıca kan veren taraftarlarımıza, yine kendimizin tasarladığı sarı-lacivert tişört hediye edilecek. Yapılan faaliyetlerin kalıcı olması için sembollerin kullanılması çok önemli. Bu tarz kampanyaları desteklemeye devam edeceğiz."

- Erdoğan: "Herkes 15 dakika zaman ayırsın ve bu projede yer alsın"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu projeyi hayata geçirdikleri için başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kendileri gibi tanınmış insanların bu projelerde yer almasının önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Herkes 15 dakika zaman ayırsın ve bu projede yer alsın. İnşallah bizim de katkımız olur ve buradan şifa bekleyen insanlarımıza yardımcı oluruz. Futbolda çok büyük camiaları temsil ediyoruz. Biz buradan ilk adımı atmış olduk. İnşallah diğer kulüplerimiz, yöneticilerimiz, hocalarımız ve futbolcu kardeşlerimiz bu kampanyaya ne kadar destek olurlarsa o kadar iyi olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Koca, teknik direktör Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, Türk Kızalay'a kan bağışında bulundu.

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

- Kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yöneticiler ve taraftarlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'a kan verdi

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası

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Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü kan bağışı futbol

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