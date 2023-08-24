Molde maçının ardından Okan Buruk transfer bombasını patlattı! "Evet, teklifler var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Molde karşısında deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray, tur kapısını araladı.
Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, transfere dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük." dedi.
Icardi'ye teşekkür eden Buruk, "Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var." şeklinde konuştu.
Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, "Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Yunus'un penaltı pozisyonuna da değinen Okan Buruk, "Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım." açıklamasını yaptı.
Bizim için bu maç öncesi düşüncelerimiz içerisinde bu sahada topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek oyuncular önem kazanıyordu. Yunus, bu anlamda takımdaki en iyilerden biri. O yüzden Yunus ile başladık. Bunu da çok net maç içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi oynadı. Yunus için gelen teklifler var, kulübümüzün vereceği bir karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Hem seviyoruz, hem güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var.