SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Molde maçının ardından Okan Buruk transfer bombasını patlattı! "Evet, teklifler var"

Molde maçının ardından Okan Buruk transfer bombasını patlattı! "Evet, teklifler var"

24.08.2023 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Molde ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Molde karşısında deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray, tur kapısını araladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, transfere dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"BİZİM İÇİN ZOR OLDU"

"BİZİM İÇİN ZOR OLDU"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük." dedi.

ICARDI'YE TEŞEKKÜR

ICARDI'YE TEŞEKKÜR

Icardi'ye teşekkür eden Buruk, "Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var." şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA FARKLI OLACAK"

"ÇOK DAHA FARKLI OLACAK"

Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, "Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"PENALTI VARDI"

"PENALTI VARDI"

Yunus'un penaltı pozisyonuna da değinen Okan Buruk, "Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım." açıklamasını yaptı.

"YUNUS AKGÜN'E TEKLİF VAR"

"YUNUS AKGÜN'E TEKLİF VAR"

Bizim için bu maç öncesi düşüncelerimiz içerisinde bu sahada topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek oyuncular önem kazanıyordu. Yunus, bu anlamda takımdaki en iyilerden biri. O yüzden Yunus ile başladık. Bunu da çok net maç içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi oynadı. Yunus için gelen teklifler var, kulübümüzün vereceği bir karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Hem seviyoruz, hem güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray UEFA ligi buruk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.