Mostafa Mohamed gidiyor ama kasayı da dolduruyor! Galatasaray para basacak...

Galatasaray'da forma şansı bulamayacağı için Okan Buruk'un talimatıyla Fransız ekibi Nantes'a kiralık gönderilen Mostafa Mohamed, göz doldurmaya devam ediyor. Fransız ekibine sadece 250 bin Euro'luk kiralama ücretiyle transfer olan Mostafa Mohamed, önümüzdeki sezon da Nantes forması giyecek.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

Fransız ekibi, hem yaşının küçük olması hem de potansiyelinin fazla olması nedeniyle Mostafa Mohamed'i satın almaya karar verdi. Galatasaray ile yaptıkları anlaşmada satın alma önceliği bulunan Nantes kulübü, bu transfer için sarı-kırmızılılara 5 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

MOSTAFA MOHAMED TARİHE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Nantes, Olympiakos ile karşılaşmıştı. Maçı 2-1 kazanan Fransız temsilcisinin ilk golünü atan Mostafa Mohamed, kulüp tarihine geçmişti. 20 yıl aradan sonra Nantes'da ilk gol atan oyuncu olan Mostafa için övgü dolu yazılar yazılmıştı.