SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mostafa Mohamed gidiyor ama kasayı da dolduruyor! Galatasaray para basacak...

Mostafa Mohamed gidiyor ama kasayı da dolduruyor! Galatasaray para basacak...

21.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni takımıyla gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Nantes'i performansıyla memnun eden Mısırlı futbolcu Galatasaray'a dönmeyecek. Fransız kulübü Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi.

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da forma şansı bulamayacağı için Okan Buruk'un talimatıyla Fransız ekibi Nantes'a kiralık gönderilen Mostafa Mohamed, göz doldurmaya devam ediyor. Fransız ekibine sadece 250 bin Euro'luk kiralama ücretiyle transfer olan Mostafa Mohamed, önümüzdeki sezon da Nantes forması giyecek.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

mostafa-mohamed-in-luks-cipi-istanbul-da-yaya-carpti-galatasarayli-futbolcunun-b-1660718719

Fransız ekibi, hem yaşının küçük olması hem de potansiyelinin fazla olması nedeniyle Mostafa Mohamed'i satın almaya karar verdi. Galatasaray ile yaptıkları anlaşmada satın alma önceliği bulunan Nantes kulübü, bu transfer için sarı-kırmızılılara 5 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

MOSTAFA MOHAMED TARİHE GEÇTİ

62e112a486b247374463d934

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Nantes, Olympiakos ile karşılaşmıştı. Maçı 2-1 kazanan Fransız temsilcisinin ilk golünü atan Mostafa Mohamed, kulüp tarihine geçmişti. 20 yıl aradan sonra Nantes'da ilk gol atan oyuncu olan Mostafa için övgü dolu yazılar yazılmıştı.

MOSTAFA MOHAMED FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mostafa Mohamed galatasaray nantes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu!

Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu!

Milli arada isyan etti! 'Neden oynamıyorum?'

Milli arada isyan etti! 'Neden oynamıyorum?'

Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...

Kadro dışı, alkol ve kumar! Max Kruse yine olay oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Önemli işlerini yaptırmak için başkasına güvenmemelisin!

Önemli işlerini yaptırmak için başkasına güvenmemelisin!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.