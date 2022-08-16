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Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

16.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına yol açan sağanağın ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah araçların sürüklenmesine, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olan yağış nedeniyle ekipler kısa süre içinde çalışma başlattı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 12 araç ile 30 personeli, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) de 15 araç ile 40 personeli bölgeye sevk etti. İlçedeki çalışmalarda 25 dalgıç pompa, 7 kepçe, 4 vakumlu araç, 4 vidanjör araç ve 5 motopomp kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sel suları sebebiyle zarar gören evlerde temizlik çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Çamurla kaplanan yollar gün içinde temizlendi.

Mudanya'daki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast ve meclis üyeleriyle vatandaş ve esnafa "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa genelinde aşırı yağış kaynaklı 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 280 ihbar yapıldığını, özellikle Mudanya özelinde yoğunlaşan yağışların Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi ilçelerini de kısmen etkilediğini belirtti.

Mudanya'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş şu ifadeleri kullandı:

"Saat 07.48 itibarıyla Mudanya'daydık. İtfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. Ekiplerimiz Mudanya'da 88 adreste su baskını olayına müdahale etti. Bizler de vatandaşlarımızla bir araya gelerek neler yapılabileceğini konuştuk. Kent estetiği yol temizleme araçlarıyla Mudanya içi ana arter yollarının temizliği yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü başkanlığında, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, STK ekipleriyle çalışmalar yürütüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

Mudanya'da hasara yol açan sağanak sonrası temizlik çalışması tamamlandı

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yağmur Bursa Mudanya sağanak yağış

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