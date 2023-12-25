Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Detaylarını anlattı 'Eşimin fotoğraflarını görünce...' Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Mustafa Hakkulu'nun ailesi, kendisinden haber alamadıkları için kaybolduğunu söyleyerek başvurmuştu. Hakkulu'nun kaybının 12. gününde cenazesi bulundu. Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı da geldi. Hakkulu'nu öldüren arkadaşı korkunç detayları da anlattı. Hakkulu'nun ailesinin, 150 bin TL ile kaybolan adamın akıbetini öğrenmek istediği programda adamın eski eşi Bengül de şüphelerin odağında yer almıştı. Bengül'ün Hakkulu'nun kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edilmiş, olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekmişti. Bengül'ün Mustafa'yı defalarca aldattığı ve internetten tanıştığı kişilerle aşk yaşayıp parası bitince de Mustafa'yla tekrar barıştığı da ileri sürülmüştü.

