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Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Detaylarını anlattı 'Eşimin fotoğraflarını görünce...' Canlı yayında gözaltına alındı

25.12.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir cinayet itirafı geldi. Kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun cenazesi bulundu, arkadaşı İsa Dumlu cinayeti itiraf etti. Kan donduran itiraf sonrası stüdyo buz keserken Dumlu cinayetin detaylarını da anlattı. Dumlu, Hakkulu'nun, eşinin fotoğraflarını gördüğünü ve ağza alınmayacak şeyler söylediğini iddia ederek cinayeti bu nedenle işlediğini belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Mustafa Hakkulu'nun ailesi, kendisinden haber alamadıkları için kaybolduğunu söyleyerek başvurmuştu. Hakkulu'nun kaybının 12. gününde cenazesi bulundu. Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı da geldi. Hakkulu'nu öldüren arkadaşı korkunç detayları da anlattı. Hakkulu'nun ailesinin, 150 bin TL ile kaybolan adamın akıbetini öğrenmek istediği programda adamın eski eşi Bengül de şüphelerin odağında yer almıştı. Bengül'ün Hakkulu'nun kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edilmiş, olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekmişti. Bengül'ün Mustafa'yı defalarca aldattığı ve internetten tanıştığı kişilerle aşk yaşayıp parası bitince de Mustafa'yla tekrar barıştığı da ileri sürülmüştü.

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MUSTAFA HAKKULU CİNAYETİNDE KAN DONDURAN İTİRAF

Kaybının 12. Gününde Mustafa Hakkulu'ndan acı haber geldi ve ensesine aldığı kurşun darbesiyle öldürülen adamın, aracını terk ettiği noktanın 10 km uzaklığında cenazesi bulundu. Cenaze adli tıp kurumuna götürüldü.

Cinayet itirafı da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geldi. Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Dumlu, Hakkulu'nun, eşine ağza alınmayacak sözler söylediği gerekçesiyle arkadaşını öldürdüğünü söylerken cinayet silahının da kendisinde olduğunu açıkladı.

Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti gerçekleştirdiğini iddia etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri cinayeti işlediğini itiraf eden İsa Dumlu'yu canlı yayında gözaltına aldı.

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