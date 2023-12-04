Müge Anlı'dan korkutan sözler! Yaşadığı zor günleri anlattı: "On gün boyunca konuşamadım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine tekerlikli sandalyelerini ulaştıran ünlü gazeteci, kendisinin de yaşadığı zor bir duruma değindi.
Yaz aylarında operasyon geçirdiğini belirten Müge Anlı, on gün boyunca konuşamadığını sözlerine ekledi.
Açıklamasında "Çok aranmıştı. 'Müge Anlı ameliyat geçirdi, ne ameliyatı geçirmişti?' diye. Ben aslında bir ses teli ameliyatı oldum." ifadelerini kullanan ünlü gazeteci, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ses teli ameliyatı geçirenler bilir. On gün konuşamıyorsun."
Bu nedenle yaz ayının çok iyi geçmediğini belirten Anlı, "Konuşamayınca hayatın ne kadar zor olduğunu anladım" diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.
Müge Anlı açıklamalarına şöyle devam etti:
"Sağır ve dilsizler çok öfkeli diyorlar. Onları öfkelendiren biziz...On günün sonunda öfkenin dibini yaşıyordum.